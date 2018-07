O CNE apresentou a proposta para o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e para a presidente Dilma Rousseff, que a aprovaram no início do mês.

De acordo com Freitas Junior, a ideia não é impor uma disciplina, mas sugerir que o tema seja ensinado em todos os níveis de educação. Para ele, um incentivo poderá ocorrer se esse conteúdo passar a ser cobrado nas provas aplicadas pelo governo, no Enem e no Enade. / G.G.