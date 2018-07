CNH abre fábrica de R$ 1 bi em Sorocaba

A Case New Holland (CNH) investiu R$ 1 bilhão em sua nova fábrica, inaugurada ontem em Sorocaba, no interior paulista, onde serão produzidas máquinas agrícolas e equipamentos para a construção. "Com esta unidade, inauguramos o maior e mais moderno centro de produção da empresa na América Latina", disse o presidente da Case New Holland, Valentino Rizzioli.

A nova fábrica poderá produzir até 8 mil máquinas por ano, quase um terço do número de produtos fabricados pela CNH no Brasil em 2009. No ano passado, foram fabricadas 23 mil máquinas no País, entre tratores, colheitadeiras, colhedoras e máquinas de construção. A unidade, segundo o executivo, integrará o sistema global de produção da companhia, com condições para fornecer componentes e máquinas para todo o mundo. Com a unidade de Sorocaba, que tem 526 mil m², a CNH vai gerar 2 mil vagas diretas de emprego e mais 4 mil indiretas.

A inauguração coincide com o período de retomada das vendas no setor. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) projeta crescimento de 10% a 15% nas vendas de máquinas agrícolas em 2010.

JUROS MENORES

Tal desempenho deve ser fortemente baseado no Programa de Sustentação de Investimento (PSI), no qual a taxa de juro da linha de crédito Finame, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi reduzida de 10,5% para 4,5%. A medida deu impulso às vendas de máquinas agrícolas de alta potência e ajudou a reverter a trajetória de queda do setor a partir do último trimestre de 2009.

Rizzioli lembra que o setor sofreu perdas severas no primeiro semestre, mas conseguiu recuperar parte dessa retração com incentivos do governo. Ele destaca que, além do PSI, o programa Mais Alimentos, do governo federal, deu sustentação às vendas de tratores desde o começo de 2009.