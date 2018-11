CNJ afasta corregedor-geral de Justiça do Amazonas O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou hoje o corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador Jovaldo dos Santos Aguiar, até a conclusão do procedimento administrativo que será instaurado contra ele pelo Conselho. Desde a criação do CNJ, em 2005, essa é a primeira vez que um corregedor é afastado do cargo e processado. Segundo a assessoria do CNJ, enquanto estiver afastado o desembargador terá suspensas todas as vantagens do cargo, como carro oficial, motorista e nomeação de servidores para funções comissionadas. Também não poderá ser aposentado durante o processo. Sua aposentadoria estava prevista para o ano que vem.