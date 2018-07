CNJ determina concurso público para 5,5 mil cartórios Uma decisão da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a saída dos titulares não concursados de 5.561 cartórios extrajudiciais - de um total de 14.694 cartórios. As vagas de tabeliães e registradores, por exemplo, serão preenchidas nos próximos seis meses por meio de concursos de provas e títulos. Até lá, os titulares não concursados permanecerão no comando dos cartórios para evitar a suspensão dos serviços.