CNJ e FMU distribuem cartilhas de combate ao bullying

Na cerimônia, marcada para o auditório da Casa Metropolitana do Direito da FMU, será anunciada ainda a criação do Núcleo Metropolitano de Estudos Interdisciplinares sobre o Bullying, uma iniciativa do Instituto Metropolitano de Altos Estudos (Imae), com apoio das faculdades de Direito e de Psicologia da FMU. O evento contará com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e do deputado federal Gabriel Chalita (PSB-SP).