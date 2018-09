CNJ inicia força-tarefa para julgar crimes no PA O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) começam hoje uma força-tarefa para julgar casos de homicídios decorrentes de conflitos no campo no Estado. A região é a mais problemática no País em disputa de terras e a iniciativa visa reduzir o número de crimes ligados a questões fundiárias sem solução no Estado.