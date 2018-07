CNJ investiga negligência no caso de segurança de juíza A corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai analisar se houve negligência de algum integrante do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) ao tratar da segurança da juíza Patrícia Acioli, que trabalhava em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e foi assassinada com 21 tiros no dia 12 de agosto, ao chegar em casa, em Niterói, na mesma região. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio.