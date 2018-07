CNJ investiga supostos maus-tratos em presídio de RO Com capacidade para 460 presos, mas abrigando atualmente cerca de 1,2 mil, a Casa de Detenção Provisória José Mário Alves, conhecida como Urso Branco, em Porto Velho, recebeu ontem a visita de uma comitiva formada por autoridades do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e membros da Justiça Estadual. O presídio é alvo de um pedido de intervenção federal pela Procuradoria Geral da República por conta do Estado de Rondônia descumprir preceitos constitucionais e dispositivos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. A comitiva acompanhou o juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Erivaldo dos Santos, e o assessor Especial da Corregedoria Nacional de Justiça do órgão, Manoel Castilho. Antes da visita, representantes do Ministério Público Estadual (MPE) e Federal (MPE), Tribunal de Justiça (TJ), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Secretaria de Estado de Justiça se reuniram para apresentar suas posições frente ao pedido. Tanto o TJ quanto o Estado, se posicionaram contra uma intervenção federal, sob argumentos de que o governo de Rondônia vem tentando solucionar os problemas de estrutura do presídio. "Rondônia não tem a primazia de ter um sistema prisional caótico, sou visceralmente contra", posicionou-se o procurador geral do Ministério Público, Abdiel Figueiras. Ele apresentou como opção a utilização da Penitenciária Federal de Porto Velho, que tem a função de abrigar presos de alta periculosidade. A construtora já entregou a obra, mas aguarda a contratação de agentes penitenciários federais para começar a funcionar. O procurador-geral do MPF, Francisco Marinho, disse que a intervenção é a única forma de resolver a situação do presídio. "O MP e o TJ têm feito um bom trabalho para solucionar o problema, mas esbarra no Executivo." O procurador afirmou que os detentos da penitenciária Urso Branco foram submetidos a tratamentos degradantes e desumanos, tendo sido obrigados a passar seis dias no chão da quadra de futebol, sem sair do local sequer para as necessidades fisiológicas, durante uma operação denominada Pente Fino, em 2006.