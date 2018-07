CNJ lança projetos voltados à proteção de crianças O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, lançou hoje em Brasília, ao lado do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o programa Nossas Crianças, um conjunto de cinco projetos voltados para a proteção de crianças e adolescentes. Entre as propostas estão a campanha pela emissão de certidões de nascimento, o combate à prostituição infantil, a ressocialização de menores infratores, o combate ao seqüestro internacional de crianças e o Cadastro Nacional de Adoção. O governo do DF liberou um edifício no centro de Brasília para que funcionários do CNJ e do Tribunal de Justiça do DF possam atender as crianças. Se esse mutirão for bem sucedido, adiantou Gilmar Mendes, o conselho deve disseminar o programa. "Essa é uma experiência modelo e dando certo o programa vai para todo o país", afirmou o ministro. Rogério Flausino, da banda Jota Quest, foi escolhido como um dos padrinhos do projeto. Os jogadores da seleção brasileira de futebol também apoiaram a proposta ao entrar em campo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo com uma faixa alusiva ao programa.