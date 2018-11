CNJ propõe curso de direito agrário para juízes

A estrutura mínima das varas deverá priorizar a necessidade de deslocamento, com fornecimento de transporte adequado, equipamentos portáteis, disponibilidade de auxílio técnico especializado e força policial. As recomendações do fórum a todo o Poder Judiciário foram feitas depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Gilmar Mendes, reconheceu que a Justiça tem uma parcela de culpa pelos conflitos no campo.

O fórum se reuniu pela primeira vez na segunda-feira, enfatizando a necessidade de os juízes priorizarem o julgamento das ações criminais sobre conflitos agrários, que envolvam acusações como grilagem de terra e homicídios no campo. Na segunda-feira, Mendes alertou para as grilagens de terra existentes no Estado do Amazonas. Segundo ele, é necessário reverter ?o deplorável quadro de grilagem que se instalou no Amazonas? com o aprimoramento dos cartórios de registro de imóveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.