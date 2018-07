CNJ pune ex-corregedor do Amazonas O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu ontem, por unanimidade, aposentar compulsoriamente o ex-corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Jovaldo dos Santos Aguiar. Ele receberá vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Essa é a pena disciplinar máxima que pode ser aplicada a um magistrado. Aguiar foi acusado de negociação de sentenças, corrupção e imparcialidade nas suas decisões, além de negligência na função. Ele já estava afastado do posto desde maio.