Cnova diz esperar que IPO seja precificado a US$12,50 a US$14 por ação ON

A empresa venderá 26,8 milhões de papéis, em uma operação que poderá movimentar até 375,2 milhões de dólares. A empresa informou também que deu às instituições intermediárias da oferta a opção para aquisição de até até 4.020.000 ações ordinárias adicionais, caso houver demanda extra.

A Cnova pediu que suas ações sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob a sigla "CNV".

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse e Deutsche Bank são coordenadores da oferta.

Em junho, a companhia pediu registro na Securities and Exchange Commission (SEC) para abertura de capital na Nasdaq. A planejada listagem de ações ganha força em um momento de intensa movimentação no setor, na esteira do IPO de 25 bilhões de dólares do gigante chinês Alibaba, no mês passado.