CNT/Sensus: 90% aprovam ocupação no Alemão, no Rio A ação conjunta das forças policiais e militares contra o tráfico de drogas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, é aprovada por 90,6% dos entrevistados da pesquisa Sensus divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). De acordo com o levantamento, apenas 7,1% desaprovam a ação nos morros cariocas, e outros 2,4% não souberam responder.