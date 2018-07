Co-fundador do Paypal será conselheiro do Yahoo

As alterações acontecem cinco meses após Marissa Mayer, uma ex-executiva do Google, ter assumido a chefia executiva, e elas completam a transformação no Conselho iniciada em maio, quando o investidor ativista Dan Loeb iniciou uma amarga disputa com o Yahoo.

Com Levchin, o Yahoo consegue um membro do Conselho cujo acesso à indústria de Internet pode ajudar a companhia a melhorar sua imagem no Vale do Silício, onde a concorrência por engenheiros de tecnologia é intensa.

Ele representa o quarto membro do Conselho o qual Loeb, chefe do hedge fund ThirdPoint, conquistou o direito de apontar ao iniciar sua batalha contra o Yahoo.

Os dois conselheiros que saíram do Conselho do Yahoo são o presidente-executivo da Intuit, Brad Smith, e o presidente-executivo do Weather Channel, David Kenny.

Uma porta-voz da Intuit disse que Smith, membro do Conselho desde 2010, notificou o Yahoo de sua saída por querer focar-se em seu papel na Intuit, uma companhia de software para impostos e serviços financeiros.

Kenny não retornou pedidos de comentários.

O Yahoo, um dos pioneiros da indústria da Web, tem passado por uma série de mudanças nos últimos meses no momento em que Mayer busca reverter anos de queda na receita e deixar para trás um tumultuoso período que resultou em várias mudanças na gerência e estratégia da empresa.

