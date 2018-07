Uma trombose na perna direita adiou a alta do cineasta Fábio Barreto. Internado no Hospital Copa D"Or, no Rio, desde dezembro, o cineasta desenvolveu, no sábado, quadro agudo de trombose venosa ? coágulo no interior das veias, provocando inchaço da perna. Segundo o hospital, isso é comum em pessoas que ficam muito tempo sem se locomover. Barreto sofreu um acidente de carro e teve trauma craniano.