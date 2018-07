Cobertura de arena multiuso desaba em Sorocaba A cobertura de uma arena esportiva desabou durante uma chuva com rajadas de vento que atingiu Sorocaba, no início da noite deste domingo, 9. A construção, em fase de conclusão no km 103 da rodovia Castelo Branco, estava vazia. Além da queda da cobertura metálica, várias vigas também ficaram danificadas. A arena foi projetada com um ginásio de esportes com capacidade para quatro mil pessoas e palco para apresentações artísticas. A obra, feita com recursos do município e do governo federal, tem custo de R$ 14 milhões e seria inaugurada no final de março. A cidade vai receber a seleção da Argélia durante a Copa do Mundo de futebol. O prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) esteve no local após o desabamento e determinou a realização de uma perícia por técnicos do município para apurar as causas. Por ser final de semana, não havia operários no local da construção e ninguém ficou ferido.