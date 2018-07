Cobertura de marina desaba e fere 2 no Guarujá-SP Parte da estrutura metálica que sustentava o telhado de uma marina no município de Guarujá, no litoral paulista, desabou hoje e deixou dois operários feridos. Fernando Elias Alves foi atendido e já recebeu alta, enquanto Francisco Neudo Diógenes permanece internado no Hospital Santo Amaro, depois de passar por avaliação nos setores de neurocirurgia e ortopedia. Seu estado de saúde é considerado estável. Seis das oito embarcações que se encontravam no galpão para reparos sofreram avarias. O espaço ocupado pelo Complexo Industrial Naval de Guarujá (Cing) vinha passando por obras desde o mês de novembro do ano passado e ninguém soube explicar a causa do desmoronamento. A estrutura que sustentava o telhado se rompeu, levando abaixo as paredes de concreto, que caíram sobre as embarcações. O Corpo de Bombeiros foi acionado, junto com a Defesa Civil do município, que determinou a interdição do local logo após o acidente. A Polícia Técnica também esteve na marina para iniciar a perícia, que vai apurar as causas do desmoronamento.