Cobertura de planos de saúde será ampliada em abril A partir do dia 02 de abril, 26 milhões de brasileiros poderão se beneficiar com a nova cobertura que os planos de saúde serão obrigados a oferecer. Uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu procedimentos médicos na cobertura dos planos, entre eles cirurgias de vasectomia, laqueadura de trompas, videolaparoscopia e o auto transplante de medula óssea. A medida abrange todos os contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 1999. Com as novas mudanças, publicadas hoje no Diário Oficial da União, a lista do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS passará a ter 2.973 itens. Os planos de saúde também cobrirão o fornecimento e colocação de Dispositivo Intra Uterino (DIU), mamografia digital e exames de DNA para tratamento de doenças genéticas. A mamotomia, espécie de biópsia a vácuo guiada por raio X ou ultra-som, também está incluída na nova cobertura. Atendimentos de terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição e psicoterapia também estão na lista da determinação da ANS. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é a referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia e plano referência) contratada pelo consumidor.