Cobertura florestal aumentou 79% no país

As duas principais ações da Costa Rica para diminuir suas emissões vêm de antes até da meta de carbono neutro. O investimento em parques naturais e no pagamento por serviços ambientais, que remunera os produtores rurais por manterem a vegetação natural em suas propriedades e até recuperarem áreas desmatadas promoveu um aumento de 79% na cobertura vegetal do país. Ela passou de 29% do território em meados dos anos 1980 para 52% em 2012.

As políticas pegaram principalmente porque acabaram beneficiando o setor privado. O investimento que se fez nos parques nacionais nos anos 1970 e 1980 teve benefícios concretos para empresários que ganharam com o aumento do ecoturismo nos anos 1990.

E o investimento em pagamento por serviços ambientais foi em sua maior parte para os pecuaristas, que detêm a maior fatia das terras do país. Essas fazendas são as que têm a maior quantidade de florestas privadas crescendo no país. Eles aderiram ao ver que ganhariam mais em não cortar do que ao cortar.

Desde 1996, quando foi criada a política de pagamento foram investidos US$ 400 milhões. Parte desse dinheiro vem de um imposto pelo uso da gasolina, que alimenta um fundo ambiental. A outra parte foi obtida com dois empréstimos do Banco Mundial.

O gasto anual é de cerca de US$ 35 milhões por ano, concedido principalmente para os pecuaristas. "Observou-se que com as taxas de crescimento das árvores nesta região do mundo, é possível compensar a emissão de metano pela fermentação entérica dos ruminantes com o plantio de uma árvore por animal por ano, em um ciclo de 13 a 15 anos", explica Sergio Abarca, especialista em mudanças climáticas do Ministério da Agricultura.

O princípio adotado há 16 anos na Costa Rica é o mesmo que é defendido nas negociações internacionais de se remunerar, por exemplo por meio de um fundo internacional ou um mercado, os países que conseguirem evitar as emissões por perda de florestas. É o famoso Reed (redução das emissões por desmatamento e degradação). O tema, porém, continua aberto para as próximas reuniões. / G.G.