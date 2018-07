Os dados são de um relatório da IUCN, divulgado ontem no Congresso Mundial sobre Conservação, na Coreia do Sul.

As principais ameaças incluem a pesca predatória e a poluição - fatores agravados nas últimas décadas pelo aumento da população e do turismo na região. Felizmente, ainda há alguns refúgios onde a cobertura média de coral vivo chega a 30%, como as Ilhas Cayman e as ilhas das Antilhas Holandesas. /H.E.