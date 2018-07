Cobom: acidente na Renascer deixa 1 morto e 35 feridos Pelo menos uma pessoa morreu e 35 ficaram feridas com o desabamento do teto da Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, no Cambuci, na zona Sul de São Paulo, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). O teto da igreja desabou no início desta noite. Além de 33 equipes do Corpo de Bombeiros, dois helicópteros Águia, da Polícia Militar, foram acionados para resgatar as vítimas, que estão sendo levadas para os Hospitais São Camilo, Vergueiro, Jabaquara, Vila Maria e Hospital das Clínicas. A igreja está localizada na altura do número 1.000 da Avenida Lins de Vasconcelos.