Cobra de 3 metros é encontrada em lago Um pescador profissional encontrou anteontem uma cobra sucuri de 3,2 metros, morta, no Lago de Itaipu, no Paraná. Henrique Kul disse que o animal apareceu preso na sua rede de pesca. Ele acionou a Polícia Ambiental da região. A polícia afirma que a cobra pode ter morrido após se prender à rede e não ter conseguido emergir para respirar. O animal foi doado para a Faculdade Anglo-Americano de Foz do Iguaçu para pesquisas. É a segunda vez em três anos que uma sucuri aparece no lago. / JOSÉ MARIA TOMAZELA, EUGÊNIA LOPES e GHEISA LESSA