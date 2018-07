Cobrança de IPTU

VANICE LOPES

Taboão da Serra

O ouvidor da prefeitura de Taboão da Serra, João Melo, esclarece que residências existentes em áreas de centralidade terão desconto de 50%, e o valor poderá ser parcelado em até 10 vezes. Pede que a leitora confira no "Atende" se o imóvel está em área de centralidade. Esclarece que, para os demais imóveis, o desconto para pagamento à vista é de 30% e o prazo de pagamento foi prorrogado por 30 dias. Quem preferir pagar parcelado poderá fazê-lo em até em 10 vezes, vencendo a segunda parcela em 8 de março e, assim, sucessivamente, até 8 de novembro. Diz ainda que, a primeira parcela poderá ser paga até 8 de dezembro, sem nenhum acréscimo. Explica que, mesmo com todos esses benefícios, caso o munícipe ainda não concorde com os valores, poderá pedir revisão no "Atende", levando cópia do RG, do CPF e o carnê de IPTU-2010. Informa que não haverá custo e o pagamento do imposto de 2010

ficará suspenso até a decisão final da prefeitura. Diz ainda que os dados do terreno e da construção continuam iguais a 2009. Se houve alteração, o munícipe deverá informar no cadastro pelo "Atende". Para 2011, explica, haverá uma revisão geral da planta genérica de valores para adequação dos imóveis, bem como um recadastramento imobiliário e mobiliário de toda a cidade, imóvel por imóvel.

Ciladas da Embratel

Tenho uma linha telefônica Livre da Embratel há cinco anos. Enquanto o plano da linha era pré-pago, não tive problemas. Porém, quando resolvi adquirir o plano de R$ 49,90 para falar 2 mil minutos, as coisas começaram a mudar. No primeiro mês a fatura veio exatamente como havia contratado. Porém, no segundo, ao consultar meus créditos, o sistema informou que a conta estava no valor de R$ 594. Liguei para checar se havia algum engano, pois o valor não procedia. Nas consultas que realizei, percebi que o sistema estava com problemas, pois informava valores diferentes a cada telefonema, como, por exemplo; R$ 11,60; R$ 74,80; R$ 161; e R$ 388. Entrei em contato com a operadora e fui tratada muito mal. Disseram que iriam me enviar a conta detalhada, mas não a enviaram e a fatura veio no valor de R$ 120. Em 19 de janeiro, tentei um acordo, mas foi inútil. Querem parcelar esse valor, mas tenho de pagar os R$ 49,90 mensais do plano contratado, mesmo com a linha bloqueada. Para voltar a ter um plano pré-pago, tenho de pagar R$ 155 para romper o contrato, mas, quando fiz a mudança de pré-pago para pós-pago, a operadora não me comunicou que eu teria de pagar em caso de mudança de plano, e diz que, se eu não pagar vão tirar a linha. Enfim, o cliente tem de pagar pelos erros da empresa!

RITA DE CÁSSIA R. DOS SANTOS

São Bernardo do Campo

O Atendimento Livre havia informado, no dia 27/1, que fora realizado o ajuste da fatura, conforme solicitado. E que a cliente ficara satisfeita com o retorno da empresa.

A leitora contesta: O problema não foi solucionado. As contas detalhadas não chegaram. Todo dia o setor de cobrança me liga dizendo que estou em débito. Só reduziram R$ 50 do valor e propõem o parcelamento do restante, de R$ 506.

O Atendimento Livre informa que as faturas mencionadas foram canceladas, conforme solicitação. Diz ainda que não há débitos em nome da cliente com a empresa.

Cidadã atenta

Peço à Prefeitura que retire os veículos abandonados na Rua Basílio Alves Morango, n.º 1.055, na Praça Professor Antonio Ramos e ainda na Rua Borges, n.º 30. É a quarta vez que reclamo! Solicito o conserto do solapamento no asfalto próximo à galeria de águas pluviais da Prefeitura, na Avenida Mendes da Rocha, n.º 1.758, e próximo à esquina com a Rua Santa Rita do Passa Quatro.

GUILHERMINA MEYER SORENSEN

São Paulo

A Subprefeitura de Vila Maria-Vila Guilherme informa que os carros abandonados foram identificados pelos agentes vistores

e, em 5 dias, a partir da data da vistoria, serão declarados oficialmente abandonados, conforme a Lei n.º 13.478 de 30/12/2002. Após esse período, explica, os veículos deverão ser autuados e, posteriormente, removidos. Sobre o solapamento no asfalto, diz que já começaram a fazer as análises, em conjunto com a Sabesp, pois se trata de uma galeria de águas pluviais, para a realização de um reparo urgente.

As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.