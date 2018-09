Cobrança de tarifa na Linha 4 começa nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Os passageiros da Linha 4-Amarela do Metrô vão começar a pagar tarifa pelas viagens a partir da próxima segunda-feira, dia 21. A linha foi inaugurada no fim de maio com duas estações: Paulista e Faria Lima. Desde então, a concessionária ViaQuatro utilizava o esquema de "operação assistida", na qual as viagens eram gratuitas para a população.

O horário de funcionamento dos trens continuará das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira - essa operação será mantida até o fim do ano. O valor da tarifa é o mesmo do praticado no restante da rede paulistana: R$ 2,65. O usuário da Linha 4 terá direito à integração à rede de Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Na Estação Paulista poderá fazer integração com a Linha 2-Verde, na Estação Consolação, por meio da esteira rolante que liga as duas estações. Todos os bilhetes aceitos nas outras linhas do Metrô também poderão ser utilizados na Linha Amarela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.