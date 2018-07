Cobrança indevida Sou cliente da NET há 8 anos e venho sofrendo ultimamente com uma situação simplesmente ridícula. Há dois meses recebo um comunicado de atraso da empresa Lyvey, empresa terceirizada da NET de cobrança extra judicial. A cobrança vem para meu endereço atual, mas é decorrente de uma dívida de contrato referente a um outro local, cancelado há mais de 18 meses! Abri protocolo no dia 27 de agosto. Um funcionário disse que solicitaria uma visita ao local, pois possivelmente alguém deveria estar usando indevidamente meu nome e realizando chamadas via NET Fone. Este mesmo senhor me tranquilizou e disse que eu não deveria me preocupar. Surpresa: recebo nova cobrança da Lyvey com vencimento para 18 de setembro! Liguei para a NET, informei o protocolo dado e funcionários me disseram que não constava nada no sistema. Se não constava nada, por que recebi nova cobrança dessa Lyvey? Estou sujeito a ter meu nome inscrito no SPC pela total falta de critério dessas cobranças indevidas. Nos últimos dias falei com vários atendentes. A forma robótica como sou atendido nas inúmeras ligações que fiz à NET, que no total duraram horas, faz com que me sinta totalmente impotente e sem nenhuma perspectiva de solução. Como escravo desta situação, não tenho mais a quem recorrer!