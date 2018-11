Cobrar extra em consulta médica é ilegal, diz conselho

Naquela ocasião, a SDE proibiu que médicos cobrassem valores ?por fora?. A decisão foi tomada porque em abril o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal havia publicado uma resolução em que autorizava os médicos a cobrarem uma taxa extra de R$ 60 nas consultas. A iniciativa do Distrito Federal, entretanto, contraria o Código de Ética Médica. O CFM autuou o conselho regional e a medida foi revogada.

O CFM esclarece que em nenhum momento pediu a liberação da cobrança de valores extras. A categoria reivindicava o direito de paralisar as atividades para negociação, o direito de descredenciamento e a possibilidade do uso de uma tabela com valores que serviriam de parâmetro para as negociações com as operadoras de planos de saúde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.