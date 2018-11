Cobras descobertas em sacolas sob assentos causam caos em trem no Vietnã

Quatro sacolas contendo cobras venenosas assustaram os passageiros de um trem no Vietnã que fazia a rota entre as cidades de Ho Chi Minh e Hanói, informou a imprensa vietnamita.

Os animais foram avistados pelos passageiros quando o comboio parou na estação de Quang Ngai, no centro do país, no último dia 26.

As cobras reais - a maior espécie de serpente venenosa existente, cujos indivíduos podem medir até 5 metros de comprimento - foram identificadas por um funcionário que inspecionava o interior dos vagões.

Segundo o site VnExpress, as cobras estavam dentro de sacolas de plástico semitransparentes acomodadas sob as poltronas e levantavam a cabeça para ver os passageiros que se assustavam diante delas. Os animais tinham a boca costurada.

A polícia afirmou que a pessoa que as transportava aproveitou a confusão para fugir do trem sorrateiramente.

No total, os animais pesavam cerca de 45 kg. Individualmente, algumas das cobras pesavam cerca de um quilo, informou a polícia. Os répteis foram entregues ao departamento de proteção das florestas e soltos na natureza.

De acordo com o site do jornal "Tuoi Tre", o caso pôs as autoridades ambientais em alerta para evitar o contrabando desses animais, protegidos por lei no Vietnã.

A suspeita é de que as cobras fossem ser vendidas a restaurantes, onde são servidas como iguaria.

No ano passado, o jornal publicou uma reportagem afirmando que as cobras reais estavam em alta no mercado ilegal vietnamita, pois muitos compradores acreditam em propriedades curativas extraordinárias contidas na sua carne e em seu veneno.

Segundo o jornal, os animais são normalmente capturados no vizinho Camboja e transportados para o Vietnã de ônibus.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.