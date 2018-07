Cobre fecha em alta em Londres O preço do contrato de cobre para entrega em três meses, negociado no mercado futuro de Londres, subiu US$ 20,00 e fechou a US$ 7.151,00 por tonelada ontem. Segundo operadores, o metal recebeu suporte do fortalecimento do euro frente ao dólar nos mercados internacionais, contudo, os movimentos voláteis das moedas limitaram os ganhos.