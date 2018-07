O preço do cobre subiu no mercado futuro de Nova York graças à fraqueza do dólar. O contrato de cobre para maio avançou 1,43% e fechou a US$ 3,3055 por libra-peso, depois de registrar a máxima em três semanas de US$ 3,3320 por libra-peso. O cobre negociado no mercado futuro de Londres também marcou o melhor nível em três semanas, de US$ 7.336 por tonelada.