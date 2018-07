Cobre tem baixa em NY com demanda fraca O preço do cobre caiu 1,97% no mercado futuro de Nova York, para US$ 2,808 por libra-peso, em meio a receios de que a atual fraqueza na demanda não justifica uma valorização do metal. O declínio de outras commodities - como o petróleo - e a apreciação do dólar também contribuíram para as perdas. O preço do cobre acumula queda de 0,65% desde o início do mês.