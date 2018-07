Coca-Cola fecha compra de engarrafadora por US$ 12 bi

ASSOCIATED PRESS

NOVA YORK

A Coca-Cola fechou acordo para comprar as operações, nos Estados Unidos, de sua maior engarrafadora, a Coca-Cola Enterprises (CCE). A medida segue uma tendência iniciada por sua principal concorrente, a Pepsico, que também integrou duas de suas engarrafadoras à própria empresa, numa tentativa de reduzir os custos.

Pelo acordo, a Coca-Cola desistirá de sua participação de 34% na Coca-Cola Enterprises Inc., no valor de US$ 3,4 bilhões, e assumirá US$ 8,88 bilhões em dívida. Num acordo separado, a Coca-Cola venderá suas próprias operações de engarrafamento na Noruega e na Suécia à CCE por US$ 882 milhões, que também poderá ter uma participação de 83% nas operações na Alemanha.

Os acionistas da Coca-Cola Enterprises receberão um pagamento único de US$ 10 por ação. A companhia pretende emitir dívida para financiar esse pagamento e a aquisição europeia. A expectativa é que os acordos estarão fechados no quarto trimestre. A Coca-Cola disse que parou as recompras de ações neste ano fiscal por causa do acordo e não pretende recomprar mais ações até o negócio ser concluído.

Depois do acordo, a Coca-Cola controlará cerca de 90% do engarrafamento de seus produtos na América do Norte. Com isso, a empresa espera economizar US$ 350 milhões em quatro anos. O grupo diz que a aquisição contribuirá para os ganhos por ação em 2012. O presidente executivo Muhtar Kent prometeu um forte crescimento, tendo como alvo a duplicação da receita para US$ 200 bilhões até 2020. Ele disse ontem a investidores que o acordo ajudará a companhia a atingir essa meta. "Nosso sistema de franquia não pode permanecer estático. Precisamos criar a próxima geração de oportunidades de alto retorno", disse ele.

A PepsiCo anunciou em agosto do ano passado que ia comprar suas duas maiores engarrafadoras por US$ 7,8 bilhões, e estimou que faria um economia de US$ 400 milhões, embora analistas estimem que os números sejam o dobro do que foi divulgado.

DISTRIBUIÇÃO

Nas últimas décadas, a Coca-Cola e a Pepsi não distribuíam as bebidas por conta própria. Elas criavam as fórmulas e vendiam os concentrados aos engarrafadores ? que fabricavam o produto final e distribuíam para a venda, controlando boa parte do destino das novas bebidas.

Agora, porém, as empresas estão mudando essa estrutura porque estão às voltas com uma queda na procura por refrigerantes no maior mercado de bebidas do mundo. As pessoas estão cortando gastos ou optando por bebidas mais saudáveis, como sucos e chás.

Controlar as engarrafadoras significa que as fabricantes de bebidas podem reagir mais prontamente aos gostos das pessoas e cortar custos. O acordo da PepsiCo para comprar suas duas maiores engarrafadoras norte-americanas, uma medida anunciada inicialmente em agosto, deve estar concluído no fim do mês.

A decisão da Coca-Cola de seguir o mesmo caminho é de certa forma surpreendente, já que, depois do acordo da PepsiCo, a companhia defendeu seu sistema dizendo que ele permitia focar em suas marcas.

A Coca-Cola "não podia ficar sentada" enquanto a PepsiCo refazia seu negócio, disse Bill Pecoriello, um analista que chefia a Consumer Edge Research LLC. Ele disse a investidores, numa nota, que a medida é a estratégia certa para a Coca-Cola. A PepsiCo, por sua vez, perde algumas vantagens já que não será a única companhia a manter esse tipo de operação. A vantagem da empresa sobre a rival continua sendo a venda de seus salgadinhos Frito-Lay, que dividem espaço com a bebida nas lojas.