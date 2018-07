Coca-Cola Femsa, sem espaço para crescer na América, investe na Ásia A mexicana Coca-Cola Femsa, maior engarrafadora de Coca-Cola do mundo e presente no Brasil, vai comprar uma participação de 51 por cento nas operações de engarrafamento da Coca-Cola nas Filipinas por 688,5 milhões de dólares em dinheiro para expandir a presença no país.