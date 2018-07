Coca-Cola lançará 'Glacéau Smartwater' na Grã-Bretanha

A Coca-Cola na Grã-Bretanha, que também detém as marcas Fanta, Sprite e Dr. Pepper, gastará 3 bilhões de libras para promover o lançamento em agosto, segundo o jornal.

O gerente geral da Coca-Cola na Grã-Bretanha e Irlanda, Jon Woods, disse ao The Times que aprendeu sua lição com a experiência da Dasani, que era fabricada a partir de água purificada de torneira da Sidcup e era no entanto vendida a um preço então considerado prêmio de 95 pences.

A Coca-Cola, que é proprietária de 106 marcas de água, já vende a Glacéau Vitaminwater, uma variedade de refrescos com sabores de frutas, na Grã-Bretanha.

(Por Aashika Jain)