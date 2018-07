Cocaína pode ter matado adolescente em favela do Rio

A Divisão de Homicídios do Rio investiga indícios de que o adolescente Laércio Hilário da Luz Neto, de 17 anos, tenha morrido de overdose de cocaína. A droga foi encontrada no bolso do rapaz. Os policiais aguardam os laudos dos exames de sangue e urina para comprovar a suspeita.

Laudo preliminar da perícia mostrou que o corpo de Laércio Neto não apresentava sinais de lesões externas, espancamento ou estrangulamento. A família do jovem foi intimada a prestar depoimento. Laércio estava desaparecido desde a segunda-feira, 12, e foi encontrado morto na laje de uma casa, na terça-feira, 13, no complexo de favelas da Penha, zona norte do Rio.

Moradores acusaram policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de terem assassinado o rapaz. Três ônibus foram queimados na quarta-feira, em protesto pela morte de Laércio Neto. Cerca de cem pessoas acompanharam o enterro do adolescente, no fim da manhã dessa quinta-feira, 15, no Cemitério de Irajá, na zona norte. Mototaxistas amigos do jovem fizeram um buzinaço como forma de protesto.