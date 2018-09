Cocô de cachorro provoca tiroteio nos EUA

Coco de cão teria sido pivô de briga entre vizinhnos

Dois vizinhos, no estado americano do Mississippi, trocaram tiros devido a uma discussão sobre um cão defecando, que acabou fugindo ao controle.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, Jerry Blasingame, de 60 anos, foi acusado de agressão a tiros contra Tehnet Terry, 52 anos. Jerry teria usado uma espingarda.

No incidente ocorrido na quarta-feira, Tehnet ficou irritado porque pensou que o cão de Blasingame tivesse defecado no gramado de sua propriedade, situado numa área rural do Mississippi.

Os dois começaram a atirar um contra o outro e Tehnet foi atingido no peito, braço e quadril por disparos feitos com uma espingarda. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de vida, e ainda poderá ser acionado judicialmente.

Blasingame foi acusado de agressão com agravante, mas Tenhet também poderá ser processado.

Versões

Os dois homens deram versões diferentes à AP sobre o incidente.

Em relato à agência de notícias, Tehnet contou ter feito uma visita ao seu vizinho, para se queixar do cocô de cachorro em sua propriedade.

Ele disse que o vizinho o acusou de ter atirado contra o seu cão na semana anterior, e que Blasingame ainda o teria ameaçado, dizendo: "Basta me encontrar na barragem, que eu vou atirar em você".

Blasingame afirmou à AP que pegou sua arma e saiu para encontrar Tehnet, mas que este não o seguiu, o que fez com que ele resolvesse voltar para casa.

Mais tarde, os dois voltaram a se enfrentar na rua em que moram e cada um diz que o outro sacou sua arma primeiro.

''Ele atirou duas vezes e eu respondi aos tiros'', disse Blasingame.

Tehnet afirmou que o vizinho disparou primeiro com sua espingarda e que ele teria pego sua pistola em seu carro e atirado de volta.

O vice-xerife do condado local, Billy Barber, afirmou: "Proprietários e moradores precisam respeitar a propriedade alheia. Se um cão fez isso no seu quintal, chame a lei, não tome a justiça em suas próprias mãos''. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.