Codelco mantém custo de cobre em 2015 estável para Europa, dizem fontes A maior mineradora de cobre do mundo, a Codelco [CODEL.UL], vai manter seus prêmios, ou sobretaxas, sobre contratos a termo no mesmo nível na Europa para 2015, salientando as condições fracas do mercado causadas pela baixa demanda e o crescimento da oferta, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira.