Código do Consumidor se aplica a bancos, confirma STF O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a validade do Código de Defesa do Consumidor para as instituições financeiras. O despacho do ministro Eros Grau, divulgado ontem e decidido no dia 15, reitera a decisão do tribunal, de junho de 2006, que já determinava a aplicação da lei aos bancos. A sentença de Eros Grau foi uma resposta à Reclamação 6318, movida por uma revendedora de automóveis de Botucatu, interior de São Paulo. Os advogados do comércio reclamaram contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que considerava o CDC inválido para julgar empréstimos bancários.