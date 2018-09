Código Florestal: comissão prepara votação de parecer A comissão especial da Câmara que discute mudanças no Código Florestal marcou para a próxima semana a votação do parecer do relator, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). As reuniões foram agendadas para segunda e terça-feira, dias 5 e 6. O parecer de Rebelo tem apoio de ruralistas e é criticado por ambientalistas. Entre os seus pontos principais, a proposta transfere para os Estados a competência de definir as áreas de proteção ambiental, possibilita a redução de áreas de preservação permanente nas margens dos rios e muda as regras para definição de reserva legal.