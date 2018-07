Código Florestal será votado na 3a, sob urgência

O regime de urgência permite que a matéria seja incluída na pauta na sexta-feira, mas, na prática, a votação do projeto só ocorrerá na terça-feira da próxima semana.

A previsão era de que o Novo Código fosse debatido em plenário ainda nesta quarta, desde que todos os líderes concordassem em eliminar os prazos exigidos pelo regimento para a tramitação da matéria.

Partidos da oposição, como DEM e PSDB, já haviam acordado com o governo e abriram mão das exigências regimentais para permitir a votação do Código ainda nesta semana.

O PSOL, no entanto, resistiu a aderir ao acordo.

"Como tem um partido que está contra, isso (a votação do projeto) teria que esperar dois dias", disse a jornalistas o relator da proposta, senador Jorge Viana (PT-AC). "Daí, por segurança, para poder fazer o debate adequado, votar o projeto na próxima terça-feira."

O PSOL argumenta que insistirá nos prazos para garantir que a matéria seja discutida.

"O ganha tempo é para garantir que as discussões que envolvem os prejuízos que o povo brasileiro vai ter ocorram", afirmou a líder do PSOL no Senado, Marinor Brito (PA).

Havia acordo entre lideranças para votar o requerimento que confere urgência ao projeto na última terça-feira.

O PSOL, que não fez parte do acordo, recorreu a artigos do regimento para barrar a votação da urgência, o que só ocorreu nesta terça-feira.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)