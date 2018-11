Código Florestal será votado na próxima semana, diz Vaccarezza

A votação do tema já foi adiada três vezes. Na semana passada, após horas de negociações entre líderes, governo e o relator, deputado Aldo Rebelo (PcdoB-SP), o texto chegou ao plenário, mas não foi votado.

Após perceber um movimento de parlamentares da base a favor de uma emenda da oposição que retira do governo a prerrogativa de definir exceções para ocupações em áreas de preservação, Vaccarezza pediu a líderes aliados o ajudassem a adiar a votação.

"A posição do governo é votar na terça ou quarta-feira da semana que vem. Daqui até lá, as bancadas vão se reunir, o Aldo (Rebelo) conversará com as bancadas da base do governo", disse o líder governista a jornalistas, completando que o tema será levado ao plenário mesmo que signifique uma derrota para o governo.

A oposição, por outro lado, pretende obstruir qualquer outra discussão enquanto o Novo Código não for votado. O recuo de Vaccarezza na última semana ainda causa um clima de desconfiança nos oposicionistas.

"O líder do governo descumpriu o acordo que fez de votar o Código Florestal e a oposição legitimamente apresentou uma postura firme de que nós não vamos aceitar nenhuma votação de medida provisória sem que antes o Código Florestal seja votado", afirmou o líder do DEM, ACM Neto (BA). É interesse do governo votar pelo menos uma medida provisória durante esta semana.

"Nós não vamos votar nada enquanto não votarmos o Código Florestal", disse o líder do PSDB, Duarte Nogueira (SP).

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)