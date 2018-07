Cofre com 170 mil euros vai para ferro-velho na Alemanha

Os funcionários de uma empresa de reciclagem de metal nos arredores de Berlim foram surpreendidos com uma chuva de cédulas de dinheiro ao desembarcar um carregamento de ferro-velho originário da capital alemã. Junto com a carga estava um cofre com 170 mil euros, jogado fora por engano por um banco berlinense. A descoberta do dinheiro aconteceu no dia 14 de janeiro e foi anunciada na quinta-feira pela polícia de Berlim. A polícia estava investigando o sumiço da quantia como um possível roubo. Mas o caso foi considerado resolvido após a descoberta do cofre pelos funcionários da empresa metalúrgica de Henningsdorf, cidade a noroeste de Berlim. O incidente foi resultado da desatenção de um funcionário do banco Postbank durante os trabalhos de mudança de uma filial. O cofre não foi totalmente esvaziado antes de ser entregue ao serviço de ferro-velho. Por sorte, o objeto foi encontrado. A empresa transportadora havia informado ao banco que o cofre já tinha sido enviado ao exterior como sucata. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.