Cofre com R$ 250 mil é roubado da casa do DJ Marlboro Um cofre com cerca de R$ 250 mil em dinheiro foi furtado ontem à noite da casa de Fernando Luís Mattos da Matta, o DJ Marlboro, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O apartamento estava vazio e foi aberto pelos criminosos, que tinham uma cópia da chave. No final da noite de ontem, eles chegaram na portaria e conseguiram autorização para subir. Os ladrões disseram que iriam buscar brindes que seriam distribuídos depois de uma festa. Pioneiro do funk no Rio, DJ Marlboro estava no município paranaense de Foz do Iguaçu fazendo shows e deve chegar hoje à noite na capital fluminense. O boletim de ocorrência foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia pela mãe do DJ. Nada mais foi furtado. Policiais que investigam o caso irão solicitar as imagens gravadas pelo circuito interno de TV e irão elaborar o retrato falado dos ladrões com base no depoimento do porteiro.