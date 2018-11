Cohab santista adia demolição de caixa d'água A Companhia de Habitação (Cohab) santista adiou a demolição da caixa d''água de 20 metros de altura que estava marcada para acontecer na manhã de hoje. A estrutura de concreto, com capacidade para 90 mil litros, desabou na madrugada da última quinta-feira, destruindo o telhado e parte de um bloco de 40 apartamentos recém-construídos no Jardim Rádio Clube, na zona noroeste de Santos, na Baixada Santista. Ninguém ficou ferido, pois o conjunto Vila Pelé, com 400 apartamentos, ainda estava desabitado.