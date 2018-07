COI celebra jogos sem doping. Por enquanto Não foram poucos os problemas enfrentados pela organização dos Jogos de Inverno - desde as más condições do clima até a trágica morte do georgiano Nodar Kumaritashvili na pista do luge. Entretanto, o maior fantasma do movimento olímpico ainda não deu as caras em Vancouver: após cerca de 2 mil testes realizados desde o dia 4 de fevereiro, nenhum caso de doping foi detectado.