COI pede que idade de ginastas chinesas seja checada

O Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu que os dirigentes da ginástica artística verifiquem a idade das ginastas chinesas. Existem suspeitas de que algumas atletas têm menos de 16 anos, o que não é permitido. Entre as atletas sob suspeita está a ganhadora da medalha de ouro nas barras assimétricas, He Kexin. "Se existe um ponto de interrogação e temos alguma preocupação - e nós temos - nós pedimos ao órgão regulador da modalidade para que verifique o caso", disse a porta-voz do COI, Giselle Davies. Arquivos oficiais de controle de passaporte mostram que todas as atletas têm 16 anos ou mais. Mas alguns órgãos de imprensa têm dito que a equipe chinesa tem ginastas de 14 anos. Um porta-voz da Federação Internacional de Ginástica disse que a entidade vai se pronunciar sobre o caso ainda nesta sexta-feira. Documentos O técnico Lu Shanzhen disse que mais documentos foram entregues à federação na quinta-feira para comprovar a idade de He. Os documentos - um passaporte vencido, um cartão de residência e a carteira de identidade atual - foram emitidos por diversos departamentos do governo chinês. O COI afirmou ter checado antes dos Jogos os passaportes de todos os competidores em Pequim. "A informação que nós temos parece satisfatória em termos de documentos corretos - incluindo certidões de nascimento", disse a porta-voz do COI. As ginastas chinesas ganharam seis medalhas, entre eles um ouro nas barras assimétricas e um ouro na ginástica em equipe.