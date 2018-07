Coisa de cinema

Embora a banda tenha começado sua carreira no meio da década de 90, foi no começo dos anos 00 que as coisas realmente começaram a acontecer. O primeiro passo para ganhar mais projeção foi o elogiado disco 'Lesser Matters', lançado em 2003. E, três anos mais tarde, veio o também bom 'Pet Grief' e o empurrão definitivo: ter uma presença marcante na trilha sonora do filme 'Maria Antonieta', da sempre cool Sofia Coppola. As músicas 'I Don't Like It Like This' e 'Pulling Our Weight' são ouvidas em momentos importantes da trama.

E ainda vieram mais dois discos: 'David' (2009) e 'Clinging to a Scheme' (2010). O show que você verá é um pouco de tudo isso e deve ser bastante divertido e dançante - com momentos para cantar junto se você for um daqueles fãs mais aplicados. Douglas Vieira. Beco 203 (450 lug.).

Beco 203 (450 lug.). R. Augusta, 609, Consolação

