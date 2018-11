Coisas que eu queria saber aos 21

Economia me fez ver que Administração é uma colcha de retalhos, não há uma teoria por trás. Economia é uma grande construção onde muita gente já pôs seu tijolo e tem rigor teórico. O curso reúne ciências sociais, história, filosofia e matérias de Exatas e abre ao recém-formado um leque de opções: carreira acadêmica, trabalhar no setor público, no privado, no mercado financeiro, etc.

A faculdade foi apaixonante. Jovens professores eram meus mestres. Em seminários conheci o outro lado de alguns deles, que estavam formulando o que seria o Plano Cruzado, como Edmar Bacha.

Da PUC-Rio, herdei a preocupação com o desenho de políticas. Meu mestrado foi sobre o Cruzado, orientado pelo Gustavo Franco, que viria a presidir o Banco Central.

No doutorado, em Princeton, me aprofundei na linha da economia das pessoas e distribuição de renda. Fui orientado pelo canadense David Card, que ganhou a Clark Medal, espécie de Nobel para jovens economistas. Com ele, aprendi sobre a essência do meu trabalho - o processamento e análise de grandes bases de dados. Também fez parte da minha banca Ben Bernanke, hoje presidente do Fed, o BC americano.

Os EUA foram minha segunda experiência no exterior. Morei na África do Sul, entre os 14 e 16 anos, porque meu pai foi trabalhar lá. Tive contato com questões sociais ao ver o apartheid. Talvez na época tenha definido o que achava importante para a vida. E aprendido a enxergar o Brasil com outros olhos.

Gosto de estudar a coisa viva - como a redução da desigualdade e o Bolsa-Família. Descobrir mudanças, propor soluções, esse é o meu trabalho. Economista é meio megalômano, acha que vai solucionar os problemas da Humanidade. Tem esse espírito de querer dominar o mundo, como no desenho Pinky e o Cérebro."