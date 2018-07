Colcci abre a SPFW com Gisele, Jesus e Hilbert A 27ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) começou ontem em clima de Paris, com as coleções do verão 2010 homenageando ao Ano da França no Brasil. O tema do evento, realizado na Bienal do Ibirapuera, zona sul da capital, é Paixão Passion. A Colcci levou para passarela as celebridades Gisele Bündchen, Rodrigo Hilbert e Jesus Luz (suposto namorado da Madonna). A top abriu com um microvestidinho de babados e patchwork de xadrez. Hilbert desfilou com camisetão puído e desconstruído. Jesus Luz entrou cheio de panos, de suspensório e tórax nu.