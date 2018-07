Coleção de Kulig mistura natureza e tecnologia A coleção de verão do estilista curitibano Jefferson Kulig não entusiasmou o público, mas mostrou muita sofisticação hoje na 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW), no Parque do Ibirapuera. "O mundo vai ter que aprender a conviver com a natureza e com a tecnologia e por isso levantei essa bandeira", disse o estilista ao final do desfile. O desfile começou com peças em tons neutros - bege, branco, preto e grafite - e aos poucos foi ganhando mais vida, com a chegada do azul, laranja e roxo. A coleção trouxe calças e blusas em corte de alfaiataria e vestidos na altura do joelho. Os sapatos e os chapéus de plástico foram os destaques. Nos pés, as modelos vestiam as "sabotas" (um calçado que se assemelha a uma meia com um furo no calcanhar e no lugar dos dedos, acompanhado de uma sandália estilo chinelo de dedo) com vários formatos, uma criação do estilista, inclusive no nome. O chapéu, segundo Kulig, é um alerta ao aquecimento global. "Nós precisamos de protetores com os raios ultravioleta e o chapéu é um deles."