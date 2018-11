Colecionadora reúne 26 mil objetos de coelho

Uma californiana reuniu a maior coleção de produtos relacionados a coelhos do mundo, com mais de 26 mil objetos.

A coleção de Candace Frazee, que entrou para o Guiness World Records, inclui coelhos de pelúcia, antiguidades e bonecas.

Ela conta com a ajuda do marido, Steve, que deu início à mania quando presenteou sua esposa com um coelhinho no Dia dos Namorados.

A coleção ficou tão grande que a maioria dos itens está armazenada.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.